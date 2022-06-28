2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Güncel 28.06.2022, 18:22
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 28, 2022
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/C9zJYRVAW2
Kaynak: AA
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