'2021'i ülkemiz ve milletimiz için bir şahlanış yılına dönüştüreceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldığı Hasankeyf-2 Köprüsü Açılış Töreni'nde sözlerine, bugün vefatının 28. yıldönümü olan 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ı yad ederek başladı.

Özal'ın ülkenin güçlenmesi ve kalkınması için gayret sarf etmiş, samimiyeti, dürüstlüğü ve çalışkanlığıyla milletin gönlünde taht kurmuş büyük bir siyasetçi olduğunu dile getiren Erdoğan, "Merhum Özal gibi vatanperver devlet adamlarından devraldığımız hizmet sancağını çok daha yukarılara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. İşte bugün ülkemizin medarı iftiharlarından olan Ilısu projemizin etaplarından birini daha hayata geçirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Açılışı yapılan Hasankeyf-2 Köprüsü'nün ülkeye ve millete hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, Batman-Hasankeyf-Gercüs-Midyat yolu üzerinde inşa ettikleri köprüyle bölgeye gurur verici bir yatırımı daha kazandırmış olduklarını aktardı.

Erdoğan, Hasankeyf-2 Köprüsü'nün 1001 metrelik mesafesiyle ülkenin en uzun köprüleri arasında yer aldığını, bölünmüş yol standardında inşa edilen köprüde yayalar için de bir geçiş yolunun bulunduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toplam yatırım tutarı 439 milyon lirayı bulan bu köprü su altında kalan Batman-Midyat yolunun göl sahası dışında inşa edilen Hasankeyf'in yeni merkeziyle olan irtibatını da sağlayacaktır. Açılışını yaptığımız projeyle zamandan ve akaryakıttan önemli ölçüde tasarruf edilecektir. Batman, Mardin ve Habur Sınır Kapısı arasındaki irtibatı da sağlayacak bu köprünün bölgemiz ticaretine çarpan etkisi olacaktır." diye konuştu.

Dicle Nehri üzerinde yükselen dev eserin inşasında emeği geçenleri tebrik ederek, ülkenin ve milletin hayallerini gerçeğe dönüştüren emek sahiplerinin her birine teşekkür eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin ihtiyacı eser ve hizmet siyasetidir. Biz de bu anlayışla ülkemizin dört bir yanına eserlerimizle, yatırımlarımızla, hizmetlerimizle mührümüzü vuruyoruz. Ülkemizin batısında ne varsa doğusunda da o olsun diye koşturuyoruz. Bu hizmetleri de çoğu zaman terör örgütlerine, destekçilerine ve takoz muhalefetiyle önümüzü tıkamaya çalışan kifayetsizlere rağmen hayata geçiriyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizdeki projelerimizle zorlu arazi şartları yanında bölücü terör örgütünün sabotajlarıyla da uğraşıyoruz. Son 19 yılda şehirlerimiz arasındaki gelişmişlik farklarını giderme yolunda attığımız her adımda bölücü örgüt ve siyasi uzantılarını daima karşımızda bulduk. İstismar araçlarını kaybetmemek uğruna her türlü alçaklığa imza attılar."

Terör örgütünün, Batmanlı, Mardinli, Hakkarili, Şırnaklı, Diyarbakırlı vatandaşların hizmet almaması için her türlü iğrençliği sergilediğini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Mesela yol yaptık, rızkının peşindeki işçileri katlettiler. Baraj yaptık müteahhitleri tehdit ettiler. Havalimanı yaptık akla, hayale gelmedik iftiralar attılar. Okul yaptık, çiçeği burnunda, gencecik öğretmenlerimizi şehit ettiler. Kütüphane, kurs, yurt, gençlik merkezi yaptık, ateşe verdiler, yakıp, yıktılar. Bölgeye yatırım getiren iş adamlarını baskıyla yıldırmaya çalıştılar. Milletimizin vergileriyle alınan belediye araçlarını, halka hizmet vermek yerine sokaklara çukur, hendek açmak için kullandılar. Burada yaşayan vatandaşlarımız özellikle Ilısu Barajımızın inşa sürecinde karşılaştığımız sıkıntıları gayet iyi biliyor. İçeride bölücü örgütün güdümündeki yapıların, dışarıda onların destekçilerinin barajla ilgili yürüttükleri kampanyaları dün gibi hatırlıyoruz. Biz bunların hiçbirine prim vermedik. Mimar Sinan gibi, yaptığın işi gönlünde hissedersen ırmaklar çağlar içinde diyerek, yolumuzda kararlılıkla yürüdük. Bizi engellemek isteyenlere cevabımızı hep daha büyük hizmetleri, eserleri ülkemize kazandırarak verdik."

Erdoğan, Ilısu barajını kötüleme yarışına girenlerin bu dev eser tamamlandığında ihtişamı karşısında ezildiklerini kaydetti.

Erdoğan, yolları, hastaneleri ve havalimanlarını dillerine dolayanların bu yatırımlar hizmete sokulduğunda kullanmak için sıraya girdiklerini dile getirerek, "İnşallah bundan sonra da aynı sahnelere şahit olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Ataların "Hizmet eden izzet bulur" sözünü anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biz de milletimize hizmetkar olmaktan daima şeref duyduk, iftihar ettik. Ülkemizin potansiyeline ve gücüne, milletimizin inancı ve azmiyle her şeyin üstesinden gelebileceğine yürekten inandık. Böylece cumhuriyet tarihimizde yapılan yatırımların katbekat fazlasını son 19 yıla sığdırmayı başardık. Bilhassa ulaştırma alanında cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırdık. İktidara geldiğimizde ülkemizde sadece 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol varken biz bunu 28 bin 200 kilometreye çıkardık. Otoyol uzunluğumuzu 3 bin 523 kilometreye yükselterek iki katından fazla artırdık. 2002 yılında 83 adet tünelimiz mevcutken bugün bu sayı 435'e yükseldi. Tünel uzunluğumuz 50 kilometreden 595 kilometreye, köprü ve viyadük uzunluğumuz 311 kilometreden 701 kilometreye ulaştı."

Erdoğan, demiryollarında ülkeyi hızlı ve yüksek hızlı tren hatlarıyla tanıştırdıklarını belirterek, bunun yanında mevcut demiryolu ağının tamamına yakınını sıfırdan yapmışçasına yenilediklerini, modernize ettiklerini anlattı.

Şehirlerin önemli kısmına raylı sistem hatları, metrolar, tramvay hatları kazandırdıklarını, havalimanı sayısını 30 ilaveye 56'ya çıkartarak havayolunu halkın yolu haline getirdiklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ulaştırma yatırımları noktasında bugüne kadar 932 milyar lira kaynak kullandık. Hatırlayın bir dönem bizim insanlarımız yurt dışındaki yollara, otobanlara, köprülere hayranlıkla bakardı. Özellikle gurbetçilerimiz ülkemize geldiklerinde Avrupa'daki imkanlardan övgüyle bahsederdi. İnsanlarımız çoğu zaman tedavi için, üniversite eğitimi, iş, aş bulmak için Avrupa'ya Amerika'ya gitmek zorunda kalırdı. Allah'a hamdolsun bugün bu tablo büyük oranda tersine döndü. Artık yabancılar Türkiye'ye geldiklerinde bizim yollarımıza, köprülerimize, tünellerimize, havalimanlarımıza gıptayla bakıyor. Sağlık hizmeti için artık bizim vatandaşımız yurt dışına gitmiyor. Her yıl yüzbinlerce yabancı, şifasını ülkemizdeki hastanelerde arıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesinin hem Dünya Sağlık Örgütü hem de Batılı basın yayın organları tarafından örnek gösterildiğini belirterek, sadece son bir yılda toplam 16 bin 160 yataklı sağlık tesisinin inşaatını tamamlayarak insanların istifadesine sunduklarını kaydetti.

"Dünyada 100'a yakın ülkenin henüz ilk doz aşıya dahi ulaşamadığı bir atmosferde biz 20 milyon doz aşıyı vatandaşlarımıza uyguladık." diyen Erdoğan, 2020'yi yüzde 1,8 gibi önemli bir büyüme oranıyla kapattıklarını vurguladı.

Erdoğan, Türk ekonomisine dair karamsar senaryolar çizen uluslararası kuruluşların bu tablo karşısında rakamlarını düzeltmeye, güncellemeye başladığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Aynı şekilde ihracatta, sanayi üretiminde her ay yeni rekorların haberlerini alıyoruz. Mart ayında ihracatımız geçen yılın mart ayına göre yüzde 42,2 artışla tüm zamanların en yüksek aylık ihracatı olan 18,9 milyon dolara ulaştı. Elbette sıkıntılarımız var ama aynı zamanda geleceğe ümitle bakmak için pek çok sebebe de sahibiz. İnşallah 2021 senesini ülkemiz ve milletimiz için bir şahlanış senesine dönüştüreceğiz. Bunu da hep olduğu gibi kardeşlikle, dayanışmayla, birlik ve beraberlikle başaracağız. Tüm umutlarını Türkiye'nin tökezlemesine, ülkemizin kaosa ve krize sürüklenmesine bağlayan muhterislere fırsat vermeyeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."

Erdoğan, konuşmasının sonunda köprünün hayırlı olması temennisinde bulunarak, emeği geçenleri tebrik etti.

Erdoğan konuşmasının ardından kurulan bağlantı ile Hasankeyf-2 Köprüsü açılış törenine katılanları tek tek tanıttı. Açılışın ardından kurdele ve makasların kendilerinde kalmalarını isteyen Erdoğan, köprünün tüm insanlığa hayırlı olması dileğinde bulundu.

Erdoğan'ın "Ya Allah Bismillah" sözlerinin ardından tören alanındaki kurdele katılımcılar tarafından kesildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolun her iki yanında ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışmasının hızlandırılmasını isteyerek, "Biz kara toprak değil, oraya gideceğiz ama istiyoruz ki buraları şöyle güzel çam fidanlarıyla yeşillendirelim, buralardan arabalarıyla geçenler, yeşilliğin arasından geçsinler. Allah'a emanet olun." ifadelerini kullandı.

AA