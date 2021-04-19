2021 STS'de başvuru ve sınav tarihleri belirlendi

YÖK''ün internet sitesinde yer alan duyuruya göre, tüm Mühendislik Alanları, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ergoterapi, Hemşirelik, Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı, Veteriner Hekimliği alanlarındaki Seviye Tespit Sınavına başvurular Anadolu Üniversitesinin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr adresinden yapılacak.

Hukuk alanındaki Seviye Tespit Sınavına başvurular Hacettepe Üniversitesinin sinav.hacettepe.edu.tr adresinden gerçekleştirilecek.

Sınav başvuru tarihleri 26 Nisan- 2 Mayıs, sınav giriş belgelerinin erişime açılması 14-18 Haziran, sınav tarihi 20 Haziran ve sınav sonuçlarının adaylara duyurulması 8 Temmuz 2021 olarak açıklandı.

Duyuru şöyle devam ediyor:

"Seviye Tespit Sınavına Yükseköğretim Kuruluna Diploma Denklik Belgesi almak üzere başvuran ve Seviye Tespit Sınavı’na girmesine karar verilen adaylar ile Yükseköğretim Kuruluna Diploma Denklik Belgesi almak üzere başvuran ancak sınava girebileceğine dair Yükseköğretim Kurulu kararı bulunmayan adaylar sınava talepleri dâhilinde başvuru yapabilirler. Yükseköğretim Kurulunca başvurusu reddedilen adaylar sınava giremezler. Sınav ücretinin iadesi söz konusu olmayacaktır.

Adayların sınav başvurularında son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf yüklemesi gerekmektedir. Sınav başvuru tarihi bitiminde yapılacak kontrollerde bu kurala uymayan adayların sınav başvuruları iptal edilecektir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm adayların sınavda kimlik olarak “Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı”, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan adayların ise Pasaportunu yanında bulundurmaları gerekmektedir. Üzerinde dijital fotoğraf bulunmayan belgelerde sınav görevlilerinin kimlik tespiti yapmasında tereddüt oluşması halinde ise aday sınava alınmayacaktır."