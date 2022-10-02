2022-2023 Eren Abluka sonbahar kış operasyonları başladı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla 15 Nisan 2022 tarihinde başlatılan İlkbahar-Yaz Eren Abluka Operasyonları, 30 Eylül 2022 tarihi itibarı ile sona erdi.

2022 İlkbahar-Yaz dönemi Eren Abluka Operasyonlarının ardından, 01 Ekim 2022 tarihinden itibaren 2022-2023 yılı Eren Abluka Sonbahar-Kış operasyonları başlatıldı.

Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları serisinin ilki Şırnak İlinde Bestler-Dereler bölgesinde “Eren Abluka Sonbahar-kış-1 şehit Jandarma teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu" olarak planlanmış ve 1 Ekim 2022 tarihi itibarıyla icrasına başlandı.

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde icra edilen operasyonda; Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığı, Şırnak ve Siirt İl Jandarma Komutanlıklarına bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu Timlerinden oluşan 1600 personel 125 operasyonel tim görev alıyor.

İlk günde 2 terörist etkisiz

İstihbarata dayalı J-SİHA destekli yapılan operasyonun ilk gününde, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin üzerinden 1 M16 Piyade Tüfeği, 1 AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 1 El Bombası, 4 M16 Piyade Tüfeği Şarjörü, 5 AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği Şarjörü, 117 M16 Piyade Tüfeği Mühimmatı, 60 AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği Mühimmatı, 2 sırt çantası, termal kıyafet, keskin nişancı elbisesi ve muhtelif tıbbi malzeme ele geçirildi.

Ayrıca bölgede yapılan arazi arama/tarama faaliyetinde bölücü terör örgütü mensuplarına ait bulunan bir sığınak içerisinde 1 Zagros Keskin Nişancı Tüfeği, 1 Bixi Makineli Tüfek, 1 M24 Keskin Nişancı Tüfeği, 1 Dragunov Keskin Nişancı Tüfeği, 1 sinyal dedektörü, 10 metre kablo, 1 sırt çantası, 1 battaniye, 305 kg gıda maddesi, 20 kg temizlik maddesi bulundu.

Operasyonun diğer sektörlerinde 7 adet sığınık, 7 adet EYP, 3 adet el bombası, 20 adet büyük tüp, 220 kg gıda maddesi ve yaşam malzemesi ele geçildi.

İlkbahar-yaz operasyonlarında 98 terörist etkisiz hale getirildi

İlkbahar-Yaz Eren Abluka Operasyonlarında 98 terörist etkisiz hale getirildi, 490 mağara, sığınak, depo imha edildi

2022 İlkbahar-Yaz Eren Abluka Operasyonlarında, 75’i ölü olmak üzere toplam 98 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda özellikle, terör örgütünün sözde lider kadrosu hedef alınmış, 3 yeşil, 13 turuncu ve 12 gri olmak üzere, toplam 28 sözde lider kadrosundaki terörist etkisiz hale getirilirken, yurt içi terörist sayısı tarihinin en düşük sayısına düşürüldü.

Ayrıca, terör örgütüne ait 490 mağara/sığınak/depo imha edildi, 368 silah, 710 el bombası, 110 mayın/EYP, 330 bin değişik çapta mühimmat, 4 bin 100 kg patlayıcı, 1050 adet tüp, 15 adet silah dürbünü, 15 adet silah üstü termal dürbünü, 30 adet gündüz görüş dürbünü, 15 adet gece görüş dürbünü, 65 adet telsiz, 30 adet güneş paneli, 75 adet akü, 25 adet jeneratör, 78 milyon kök kenevir, 5 milyon kök skunk bitkisi, 12 ton toz esrar ile 28 ton gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.