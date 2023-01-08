2023 yılı hac kontenjanı belli oldu

Hac ibadeti için ilk defa kayıt yaptıracak veya kayıtlarını güncelleyecek adayların işlemleri 5 Ocak itibarıyla başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan duyuruya göre, e-Devlet üzerinden yapılacak ön kayıt başvuruları, 26 Ocak'a kadar devam edecek.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız." dedi.