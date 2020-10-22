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22 Ekim koronavirüs tablosu! Hasta, vefat sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 22 Ekim koronavirüs tablosu, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2.102 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 71 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bakan Koca tabloyla ilgili 'Ağır hasta sayımız 1.599. Başta maske ile tedbirlere uyarak mücadeleye destek verin' çağrısı yaptı.

22 Ekim koronavirüs tablosu! Hasta, vefat sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’deki güncel korona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 71 kişi korona virüsten hayatını kaybederken, toplam can kaybı 9 bin 599’a yükseldi.

22 Ekim koronavirüs tablosu, vaka, can kaybı sayısı ve son durum

BAKAN KOCA: TOPLAM AĞIR HASTA SAYIMIZ 1.599

Bakan Koca 22 Ekim tablosuyla ilgili "Bugün tespit edilen 2.102 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.599. Sağlık çalışanlarımız için en önemli mücadele alanı ağır hastaları tedavi ederek sayılarını azaltmak. Bize düşen çok daha kolay. Başta maske ile tedbirlere uyarak mücadeleye destek verin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: HABER 7

Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2020, 19:19
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