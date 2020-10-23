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23 Ekim koronavirüs tablosu! Hasta, vefat sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 23 Ekim koronavirüs tablosu, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 979 Kovid-19 testi yapıldı, 2.165 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 74 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bakan Koca tabloyla ilgili 'Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor' uyarısı yaptı.

23 Ekim koronavirüs tablosu! Hasta, vefat sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’deki güncel korona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 74 kişi korona virüsten hayatını kaybederken, toplam can kaybı 9 bin 658’e yükseldi.

23 Ekim koronavirüs tablosu, vaka, can kaybı sayısı ve son durum

BAKAN KOCA: AĞIR HASTA SAYIMIZDA ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Bakan Koca 23 Ekim tablosuyla ilgili "Bugün tespit edilen 2.165 yeni hastamız var. Toplamda yaklaşık 13 milyon test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktada elimizdeki en büyük silah başta MASKE olmak üzere tedbirlerdir. Mücadeleye güç verin " ifadelerini kullandı.

İYİLEŞENLERİN SAYISI 311 BİN 520'YE YÜKSELDİ

Son 24 saatte 71 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1493 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 311 bin 520'ye yükseldi.

Kaynak: HABER 7

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