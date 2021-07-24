24 Temmuz Kovid-19 tablosu: Yükseliş devam ediyor

Sağlık Bakanlığı 24 Temmuz'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. Vaka sayıları düne göre artış gösterdi ve 12 bin 381 olarak kayıtlara geçti. Hayatını kaybeden kişi sayısı ise 58 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Bu durum hastaneye yatışlara da yansıyabilir. Bundan korunmanın yolu tedbirlere uymak ve aşı olmak. Vakit kaybetmeyin aşınızı olun. Tedbirden taviz vermeyin" dedi.