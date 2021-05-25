25 Mayıs koronavirüs tablosu: Vaka sayısı yeniden 9 bin seviyelerinde
Sağlık Bakanlığı 25 Mayıs koronavirüs tablosunu açıkladı. Bir süredir düşüş eğilimde olan vaka sayısı yeniden 9 binler seviyesine yükseldi. Son 24 saatte 9 bin 375 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Güncel 25.05.2021, 19:59
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 104 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 375 kişinin testi pozitif çıktı, 175 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1667 oldu, 11 bin 192 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 45 bin 508'e yükseldi.
Kaynak: AA
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