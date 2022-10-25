250 bin sosyal konutta ilk temel atılıyor

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde geri sayım başladı.

"İlk evim ilk iş yerim" projesi kapsamında 17 ilde 5 bin 615 konut için kazma vurulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla temeller atılacak. Konutlar yerel ve yatay mimariye göre inşa edilecek.

Ankara'da 2 bin 171 konutun temeli atılacak

Temellerin atılacağı iller arasında 2 bin 171 konut ile Ankara başı çekiyor. Sincan'da 1626 konut ve 34 iş yerinin inşası için çalışmalar başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı bağlantı ile temel atma törenine katılacağı duraklardan biri de Konya. Toplamda 7 bin 655 sosyal konutun yapılacağı Konya için ilk temel Kadınhanı ilçesinde 206 konut ile atılacak. 500 iş yeri ve 55 bin ev yapmaya hazır arsa da şehre kazandırılacak.

Türkiye genelindeki 250 bin konutun 2 bin 420'si Erzurum'a yapılacak. Kentte ilk temel atma töreni Hınıs ilçesinde yapılacak. İlçeye proje kapsamında 158 konut inşa edilecek.

İlk etabın inşası 2 yılda tamamlanacak

Ankara, Konya ve Erzurum dışında 14 kentte de temeller atılacak. Bu iller; Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Kahramanmaraş, Kırşehir, Manisa, Muğla, Uşak, Tunceli, Yozgat ve Zonguldak.

Konutların inşası 2 yılda tamamlanacak.