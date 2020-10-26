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26 Ekim koronavirüs tablosu! Hasta, vefat sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 26 Ekim koronavirüs tablosu, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 132 bin 913 Kovid-19 testi yapıldı, 2.198 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 75 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bakan Koca tabloyla ilgili 'Ağır hasta sayımız ve aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor' dedi.

26 Ekim koronavirüs tablosu! Hasta, vefat sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’deki güncel korona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 75 kişi korona virüsten hayatını kaybederken, toplam can kaybı 9 bin 874’a yükseldi.

26 Ekim koronavirüs tablosu, vaka, can kaybı sayısı ve son durum

BAKAN KOCA: AĞIR HASTA SAYIMIZ VE AKTİF HASTA SAYIMIZ ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Bakan Koca 26 Ekim tablosuyla ilgili "Bugün tespit edilen 2.198 yeni hasta var. Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor. Salgının bölgesel tırmanışını durdurmak için birlikte mücadele etmek zorundayız. Tedbirden daha güçlü bir silahımız bugün için yok. Salgına karşı organize olalım. " ifadelerini kullandı.

Kaynak: HABER 7

Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2020, 19:44
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