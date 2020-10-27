27 Ekim koronavirüs tablosu! Hasta, vefat sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 27 Ekim Salı koronavirüs tablosu, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 127 bin 651 Kovid-19 testi yapıldı, 2209 kişiye hastalık tanısı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti. Bakan Koca yaptığı açıklamada "Ağır hasta ve aktif hasta sayısı düşmeden başarılı olamayız. Mücadele birlikteliği tedbirleri istisnasız uygulamaktan geçiyor" dedi.