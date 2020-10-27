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27 Ekim koronavirüs tablosu! Hasta, vefat sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 27 Ekim Salı koronavirüs tablosu, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 127 bin 651 Kovid-19 testi yapıldı, 2209 kişiye hastalık tanısı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti. Bakan Koca yaptığı açıklamada "Ağır hasta ve aktif hasta sayısı düşmeden başarılı olamayız. Mücadele birlikteliği tedbirleri istisnasız uygulamaktan geçiyor" dedi.

27 Ekim koronavirüs tablosu! Hasta, vefat sayısı ve son durum açıklandı

Ağır hasta sayısı 1827 oldu, son 24 saatte 1511 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 317 bin 519'a yükseldi.

Son dakika haberi: 27 Ekim koronavirüs tablosu! Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı

BAKAN KOCA: BU OLMADAN BAŞARILI OLAMAYIZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; 

Bugün tespit edilen 2.209 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.827’ye yükseldi. Ağır hasta ve aktif hasta sayısı düşmeden başarılı olamayız. Mücadele birlikteliği tedbirleri istisnasız uygulamaktan geçiyor. Salgına karşı organize olalım.  

Kaynak: HABER 7

Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2020, 19:36
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