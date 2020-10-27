27 Ekim koronavirüs tablosu! Hasta, vefat sayısı ve son durum açıklandı

Ağır hasta sayısı 1827 oldu, son 24 saatte 1511 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 317 bin 519'a yükseldi.
BAKAN KOCA: BU OLMADAN BAŞARILI OLAMAYIZ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
Bugün tespit edilen 2.209 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.827’ye yükseldi. Ağır hasta ve aktif hasta sayısı düşmeden başarılı olamayız. Mücadele birlikteliği tedbirleri istisnasız uygulamaktan geçiyor. Salgına karşı organize olalım.
Kaynak: HABER 7Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2020, 19:36