28 Şubat zihniyeti yüzünden 'Bircan' gitti

28 Şubat'ın zihniyetinin tek düze toplum dayatması bir kişinin ölümüne giden yolu hazırladı. Başörtüsü sorunu o yıllarda sadece üniversitelerde değil toplumun her alanında hissediliyordu. Bu dayatmayı en yakından hissedenlerden biride Medine Bircan oldu.

Medine Bircan 71 yaşındaydı ve rahatsızlığı sebebiyle hastaneye başvurdu. Hastane ise kendisinden ön şart olarak başı açık bir fotoğraf istedi, çünkü Bircan'ın sağlık karnesindeki fotoğrafta başı kapalıydı.

Bircan ölüm döşeğinde “başı açık fotoğraflı karne” gelsin diye öylece bekletildi ve tedavisi yapılmadı. Çocuğu ise bu esnada gidip annesinin fotoğrafına fotoshop yöntemiyle saç ekletti.

Medine Bircan ise daha fazla bekleyemedi ve o gün vefat etti.