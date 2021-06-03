29 yıldır kapanmayan yara: Prijedor Katliamı

Bosna-Hersek’te Srebrenitsa’nın ardından ikinci büyük katliam olarak tarihe geçen Prijedor Katliamı’nın üzerinden 29 yıl geçti. 102’si çocuk 3 binden fazla Boşnak’ın öldürüldüğü Prijedor kentinde katliam “Beyaz Kurdele Günü” olarak anılıyor. Katliamın tanığı Şerif Patkoviç yaşadıklarını anlattı.

SOKAKLARDA BİNLERCE ÖLÜ VARDI

Prijedor’da şehrin yönetimini ele geçiren Sırp saldırganların, radyo istasyonu aracılığıyla Sırp olmayan halktan, mülklerini sözde “kendi güvenlikleri” için beyaz çarşaflarla işaretlemeye çağırdıklarını hatırlatan Patkoviç, katliam için şunları söyledi: “Sokaklarda binlerce sivil insanın ölü bedenleri vardı. Savaş sırasında birkaç kez ağır yaralandım. Bugün bundan ötürü gururluyum. Bu, Allah’ın lütfuyla insanın mücadelesinin bir delili olarak ebedi alemde erişebileceğim derecenin güvence altına almak istediğimin bir tanıklığıdır.”

Yeni Şafak