3. Dönem yeminli mali müşavirlik sınavlarının tarihleri belli oldu
Sınavlara ilk kez katılacakların 19 Eylül-10 Ekim, tekrar katılacakların 17 Ekim-7 Kasım'da başvurmaları gerekiyor.
Güncel 17.09.2022, 09:59
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), bu yılın üçüncü dönem yeminli mali müşavirlik sınavının 3-12 Aralık'ta Ankara'da yapılacağını bildirdi.
TÜRMOB'un Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, sınavlara ilk kez katılacakların 19 Eylül-10 Ekim, tekrar katılacakların 17 Ekim-7 Kasım'da başvurmaları gerekiyor.
İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adaylarda 10 Ekim 2022 itibarıyla sınava katılım için gerekli hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları şartı aranıyor.
Adaylar, ön başvurularını TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden yapabilecekler.
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