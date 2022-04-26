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3 operasyon bölgesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Düzenlenen operasyonlarla Suriye'nin kuzeyinde 10 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi.

Güncel 26.04.2022, 20:48
3 operasyon bölgesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
#Terörle mücadele #barış pınarı #Fırat Kalkanı #Zeytin Dalı
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