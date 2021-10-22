3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine yapılan operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Güncel 22.10.2021, 10:49
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Terör örgütü PKK/YPG'nin bir saldırı teşebbüsü daha önlendi. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hale getirildi."
Kaynak: AA
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