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3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine yapılan operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Güncel 22.10.2021, 10:49
3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Terör örgütü PKK/YPG'nin bir saldırı teşebbüsü daha önlendi. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hale getirildi."

Kaynak: AA
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#Barış Pınarı bölgesi #msb #operasyon
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