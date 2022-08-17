3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
MSB, Pençe-Kaplan bölgesinde 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Güncel 17.08.2022, 17:53
Pençe-Kaplan bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki teröristlere karşı mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Kaynak: AA
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