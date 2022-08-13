3 PKK'lı daha etkisiz halde
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Güncel 13.08.2022, 12:22 13.08.2022, 13:17
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürdüğü, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
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