3 PKK'lı daha etkisiz halde

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürdüğü, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.