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3 terörist daha etkisiz halde

Bakanlık, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.

Güncel 16.08.2022, 11:42
3 terörist daha etkisiz halde

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesinin sürdüğü belirtilerek, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.

#terörist
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