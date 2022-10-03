3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Siirt'te 3 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Güncel 03.10.2022, 21:18 03.10.2022, 21:23
İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında 3 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca, jandarma özel harekat, jandarma komando ve J-SİHA destekli olarak icra edilen Eren Abluka Sonbahar-Kış 1 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu kapsamında bugün Siirt ili Pervari ilçesi Bestler Dereler-Herekol bölgesi Dişlitepe mevkii kırsalında 3 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla etkisiz gale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir."
Kaynak: AA
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