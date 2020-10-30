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30 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı!

30 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı. İşte son dakika koronavirüs vaka sayısı...

30 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı merak ediliyor. Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları her gün açıklanıyor. En son Türkiye corona virüs tablosunu vatandaşlar araştırıyor. İşte son dakika corona virüs haberleri...

30 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 2.322 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.000’e yaklaştı. Salgınla mücadele hem bireysel hem de toplu halde tedbirlere uymaktan geçiyor. Yarın bugünden daha az hastamız olsun istiyorsak hareketliliği üçte birine indirmeliyiz." açıklamasında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2020, 19:41
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