31 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayısı ne kadar?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, ''Bugün tespit edilen 2.213 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız bir günde yaklaşık %5 arttı. Bu durum salgınla mücadele konusunda hassasiyetimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Mücadeleye güç verin.'' ifadelerini kullandı.
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Ağır hasta sayısı 2 bin 75 oldu, son 24 saatte 1506 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 323 bin 971'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, ''Bugün tespit edilen 2.213 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız bir günde yaklaşık %5 arttı. Bu durum salgınla mücadele konusunda hassasiyetimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Mücadeleye güç verin.'' ifadelerini kullandı.
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