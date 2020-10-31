31 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayısı ne kadar?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, ''Bugün tespit edilen 2.213 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız bir günde yaklaşık %5 arttı. Bu durum salgınla mücadele konusunda hassasiyetimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Mücadeleye güç verin.'' ifadelerini kullandı.







Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2020, 19:31