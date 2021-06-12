31 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Türkiye genelinde bu gece saat 22.00'dan pazartesi saat 05:00'a kadar sürecek olan 31 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Güncel 12.06.2021, 22:19
İçişleri Bakanlığının Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği kademeli normalleşme sürecinde uygulanacak "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge uyarınca Türkiye genelinde saat 22.00 itibarıyla başlayan ve pazar gününün tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 14 Haziran Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.
Kaynak: AA
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