34 ilde 1514 yaşlıya dijital okuryazarlık eğitimi verildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında yaşlılarda dijital ve finansal okuryazarlık yetkinliklerinin ölçülmesi için anket gerçekleştirildi.

Bölgesel temsiliyet dikkate alınarak Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Malatya, Samsun ve Gaziantep'te 3 bin 645 yaşlıyla Şubat 2021'de yapılan çalışma sonucunda cep telefonu olan ve kullanmayı bilen yaşlıların oranının, tüm illerde yüksek olduğu tespit edildi. Bilgisayar kullanımı bilgisinin ise tüm illerde düşük oranda olduğu belirlendi.

Cep telefonu ve genel dijital finansal kategorisinde Antalya, bilgisayar kullanımında İzmir en yüksek oranla öne çıkarken, Gaziantep de olumsuz cevap oranının en yüksek çıktığı il oldu.

Anket sonucunda, cep telefonundan ve bilgisayardan alışveriş, bankacılık, fatura ödeme gibi işlemlerin bilinme oranı ile genel dijital ve finansal bilgi kategorisindeki e-devlet şifresi, HES kodu alma, e-nabız, hastane randevu sistemlerini kullanabilme bilgisinin tüm illerde düşük oranda olduğu gözlemlendi.

Mal varlığını ve borçlarını bilme, maaşını kendisi çekebilme, bağlı olduğu sosyal güvence sistemi bilgisine sahip olma oranının ise tüm illerde yüksek olduğu tespit edildi.

Anket sürecinin tamamlanmasının ardından, alınan cevaplara göre eğitim ihtiyaç analizi yapılarak yaşlıların dijital ve finansal okuryazarlık yetkinliklerine yönelik eğitim programlarının içeriği hazırlandı.

Eğitimler, pilot il seçilen İstanbul'daki 5 huzurevinde Kasım 2021'de başladı. Daha sonra geliştirilen programlarla bu yıl nisan ayında hız verilen eğitimler kapsamında bugüne kadar 34 ildeki huzurevi ve çeşitli merkezlerde toplam 1514 yaşlıya "Dijital ve Finansal Okuryazarlık Eğitimi" verildi.

Eğitimlerde yaşlılar, dijital ve finansal okuryazarlık çerçevesinin alt başlıklarında birikimin değerlendirilmesi, güvenli internet kullanımı, internet ve telefon üzerinden yapılan dolandırıcılık, internet alışverişinde dikkat edilmesi gerekenler, kredi kartı kullanma ve kredi kullanma gibi hususlarda bilgilendirildi.

Kuruluş sakinlerinin gönüllü olarak katıldığı eğitimlerin yıl boyunca yaygınlaştırılarak sürdürülmesi planlanıyor.