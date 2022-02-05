4 araçta çok sayıda göçmen yakalandı

Bitlis'te jandarma ekiplerince 4 araçta Afganistan uyruklu 162 düzensiz göçmen yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapanların takibine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, 31 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında jandarma sorumluluk bölgesindeki kontrol noktalarında yapılan yol uygulamalarında, şehirlerarası taşımacılık yapan 6 otobüs, kamyon, minibüs ve otomobilde yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 162 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenlerin üst aramasında 6 sahte pasaport, 4 sahte yol izin belgesi ve 6 sahte ikamet belgesi bulundu.

Bitlis, Tatvan ve Adilcevaz cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla göçmenlere organizatörlük yaptığı tespit edilen 12 şüpheli ve şehirlerarası taşımacılık yapan firmalar hakkında adli işlemler başlatıldı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.