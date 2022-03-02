4 İlde FETÖ operasyonu: 12 tutuklama
İzmir 4 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonsa gözaltına alınan 21 şüpheliden 12'si tutuklandı.
Güncel 02.03.2022, 07:13
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri İzmir, İstanbul, Antalya ve Kütahya'da FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Yakalanan 21 şüpheliden 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 12'si tutuklandı.
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