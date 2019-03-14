4 ile füze uyarısı

Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 58. Topçu Tugay Komutanlığı'nca, 18 Mart-5 Nisan 2019 tarihlerinde MSB Sinop Atış Alanı'ndan (Test Merkezi) NOTAM-NOTMAR sahası ve süresi içerisinde belirtilen hedeflere roket ve füze atışları icra edileceği aktarıldı.

4 ŞEHRİN VALİLİĞİ UYARILDI

AA'da yer alan habere göre gerçekleştirilecek roket ve füze atışı nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon Valilikleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın uyarıldığı vurgulanan açıklamada, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması istendi.

SİNOP İLE TRABZON ARASI 500 KİLOMETRE

Sinop ile Trabzon arasındaki uzaklık 500 kilometreyi bulurken yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Yapılan uyarıda, atış faaliyetinin emniyetli bir şekilde icra edilmesi, herhangi bir can ve mal kaybına neden olunmaması maksadıyla 18 Mart-5 Nisan 2019 tarihleri arasında, sabah 07.00'den akşam 18.00'e kadar MSB Sinop Atış Alanı'ndan Doğu Karadeniz'e doğru (Samsun'dan Trabzon'a kadar) yer alan bölgede liman çıkışı yapacak teknelerin uyarılması ve söz konusu tarih ve saatlerde balıkçıların denize açılmamalarına yönelik bilgilendirilmesi istendi."

Kaynak: AA