4 kişiden 3’ü devlet hastanesini tercih ediyor

Vatandaşların sağlık farkındalığını ölçen Sağlık Okuryazarlığı Araştırması, çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Siemens Healthineers Türkiye tarafından 26 ilde gerçekleşen araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 71’i sağlıklı olduğuna inanıyor. Sağlık sorunu ile karşılaşan vatandaşın ilk tercihi ise devlet ve üniversite hastaneleri.

KAN SAYIMI YAPTIRMIYORUZ

Araştırmaya katılanların yüzde 26’sı, bugüne kadar hiç tam kan sayımı testi yaptırmazken katılımcıların yüzde 84’ünün hiç check-up yaptırmadığı görüldü. 40 yaş üzeri kadınların yüzde 64’ü ise hiç mamografi çektirmemiş. Araştırmaya göre, vatandaşlar yüzde 78 oranında devlet ve üniversite hastanelerini tercih ediyor.

Bu tercihi yüzde 22 ile özel hastaneler izliyor. Ayrıca katılımcıların yüzde 55’i e-nabız kullandığını belirtiyor. Katılımcıların yüzde 56’sı kanser tedavileri hakkında bilgi sahibi olmadığını belirtirken, yüzde 44’ü ise kemoterapi aşamasından haberdar değil. Buna karşı uzmanlar erken teşhisin önemine vurgu yapıyor.