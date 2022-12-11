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4 terörist daha etkisiz halde

MSB, "Mehmetçikten teröristlere bir darbe daha. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li terörist, hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.

Güncel 11.12.2022, 15:16
4 terörist daha etkisiz halde

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçikten teröristlere bir darbe daha. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li terörist, hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.

#terörist
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