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4 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Güncel 29.03.2022, 16:20
4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

#terörist
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