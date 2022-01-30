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4 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık, Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Güncel 30.01.2022, 18:18
4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

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#terörist
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