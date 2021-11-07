40 yıl sonra Ankara'da bir araya geldiler

Sinagogdaki törene, Türkiye Yahudileri Hahambaşı İsak Haleva ile çok sayıda Yahudi Cemaati mensubu katıldı.

Haleva, burada yaptığı konuşmada, sinagogların korunmasının cemaati için önemini vurguladı.

Yahudilerin, sosyal ve dini yaşamlarını inşa ettikleri sinagoglar sayesinde sürdürdüklerini belirten Haleva, ibadetin yanı sıra bayram, düğün gibi törenlerin de buralarda yapıldığına işaret etti.

Ankaralı Yahudilerin anılarını anlattığı programda, Janet ve Jak Esim grubu geleneksel şarkılar çaldı.