400 metrelik dev gemi Tekirdağ'dan demir aldı
Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden Panama bandıralı "MSC Samar"ın Tekirdağ'dan ayrıldığı bildirildi.
Güncel 27.11.2021, 21:19
Mısır'ın Port Said Limanı'ndan yola çıkan ve 25 Kasım'da Asyaport Limanı'na yanaşan 400 metre uzunluğunda, 62 metre genişliğinde ve 232 bin 618 groston ağırlığındaki gemi, limandaki faaliyetlerini tamamladı.
Gemi, 3 bin 82 konteyner tahliyesi yapıldıktan sonra limandan ayrılarak İspanya'nın Valensiya Limanı'na hareket etti.
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