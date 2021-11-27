400 metrelik dev gemi Tekirdağ'dan demir aldı

Mısır'ın Port Said Limanı'ndan yola çıkan ve 25 Kasım'da Asyaport Limanı'na yanaşan 400 metre uzunluğunda, 62 metre genişliğinde ve 232 bin 618 groston ağırlığındaki gemi, limandaki faaliyetlerini tamamladı.

Gemi, 3 bin 82 konteyner tahliyesi yapıldıktan sonra limandan ayrılarak İspanya'nın Valensiya Limanı'na hareket etti.