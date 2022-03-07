419 şehit yakını, gazi ve gazi yakını kamuda istihdam edilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, atama töreni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın katılımıyla 10 Mart'ta Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenecek.

Törende, kamu kurum ve kuruluşlarındaki 419 kadroya, noter huzurunda, eğitim durumlarına göre şehit yakını, gazi ve gazi yakını atanacak.

Kura ile avukat, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, diyetisyen, eczacı, fizyoterapist, hemşire, hemşire yardımcısı, Kur'an kursu öğreticisi, mimar, mühendis, mütercim, öğretmen, programcı, psikolog, redaktör, ressam, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyolog, teknisyen, tekniker hizmetli ve sürekli işçi unvanlarındaki kadrolara atama yapılacak.

Atamalarla bugüne kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısı 47 bin 63'e ulaşacak.

Atama sonuçları aynı gün saat 18.00 itibarıyla "https://sosyalatama.aile.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek.