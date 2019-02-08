45 saat sonunda bir genç daha kurtarıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'daki çöken binanın enkazından 16 yaşındaki bir erkek gencin kısa süre önce kurtarıldığını bildirdi.

Kartal'da 6 Şubat Çarşamba günü çöken binanın enkazında arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Genç şimdi hastanaye sevkediliyor. Soylu cuma namazının ardından genel bir açıklama yapılacağını ve gencin isminin açıklanacağını açıkladı.

Şu ana kadar 14 kişi canlı olarak çıkarılmış oldu. 11 kişi ise yıkıntıdan ölü olarak çıkarıldı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2019, 13:13