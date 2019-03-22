487 yıllık Karabali Mehmet Bey Camisi yeniden ibadete açıldı

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından aslına uygun restore ettirilen Karamürsel'deki tarihi Karabali Mehmet Bey Camisi, cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açıldı.

Osmanlı Devleti'nin manevi mimarı olarak kabul edilen Şeyh Edebali'nin soyundan Kara Balibey İbn-i Ahmet tarafından yaptırılan ve 1532'de ibadete açılan tarihi camide yaklaşık 2 yıl önce başlayan restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Cuma namazı öncesi caminin vaiz kürsüsünde konuşan İl Müftüsü Yusuf Doğan, ibadethanelerin toplumun birlik ve beraberliğinin sağlandığı yerler olduğunu söyledi.

Camilerin ibadet için gelenleri uhrevileştiren, Allah'la buluşturan yerler olduğunu dile getiren Doğan, camilerin kürsüsüyle bir mektep, minberiyle de bir toplum ve devlet olduğunu ifade etti.

Doğan, camiye sahip çıkmanın, fonksiyonunu yaşatmanın, camiye dört elle sarılmanın çok önemli bir vazife olduğunu vurgulayarak, "Buralar bizim ortak değerimiz. 'Devlet yapsın' derken şahsi sorumluluklarımızı unutmayalım." diye konuştu.

Bugün yeniden ibadete açtıkları tarihi caminin Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından aslına uygun olarak restore edildiğini dile getiren Doğan, cami hakkında şu bilgileri verdi:

"Burası Şeyh Edebali soyundan olduğu bildirilen Karabali Bey İbn-i Ahmet tarafından bir cami, bir kervansaray, bir hamam, bir mektep, bir çeşmeden oluşan külliye şeklinde yapılmış. 1532'de kurulmuş. Sadece bu camimizle yanındaki hamam günümüze ulaşmış. 1921 yılında Yunanlılar tarafından yıkılmış sonra 1927 yılında ilçe halkı tarafından tekrar inşa edilmiş. 1999'da yıkılan mimarisinin onarımı sırasında Bali Bey İbn-i Ahmet'in mezarı da burada bulunmuş."

Doğan'ın vaazının ardından yapılan dua ve cuma namazının kılınmasıyla tarih cami yeniden ibadete açılmış oldu.

Açılışa, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Belelediye Başkanı İsmail Yıldırım , Vakıflar 2. Bölge Müdür Vekili Davut Sağat ve İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir ile vatandaşlar katıldı.