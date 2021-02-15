5 il için yoğun kar ve buzlanma uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün öğle saatlerinde Çorum, akşam saatlerinde Amasya, gece saatlerinde Tokat çevrelerinde etkisini artıracak kar yağışlarının çarşamba günü akşam saatlerine kadar aralıklarla yoğun (20-40 santimetre) olacağı tahmin ediliyor.

Zaman zaman tipi şeklinde yağacak karın, kuvvetli buzlanma ve don olayı meydana getirebileceği ulaşımda aksamalar, çatı ve tente çökmesi, ağaç dallarının kırılması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz ediyor.

Samsun ve Ordu için yoğun kar ve kuvvetli buzlanma uyarısı

Samsun ve Ordu’daki yağışların ise bugün öğle saatleri itibarıyla kar şeklinde, sahilden 150 metre rakıma kadar olan yerlerde ise akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkisini artıracağı ve zaman zaman kuvvetli olmak üzere çarşamba gece saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

Yağışların sahil kesiminde hafif kar örtüsü, iç ve rakımı 50 metrenin üzerindeki yerlerde ise kuvvetli ve yoğun kar örtüsü (20-60 santimetre) yapması bekleniyor.

Zaman zaman tipi şeklinde yağacak yoğun kar, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile sahil kesimlerindeki kuvvetli yağışların meydana getirebileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, kar birikmesi nedeniyle çatı/tente çökmesi, ağaç dallarının kırılması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz ediyor.

AA