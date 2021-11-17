5 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası Meclis'te
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de dahil 5 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyalarının Meclis Başkanlığına sunulduğu bildirildi.
Güncel 17.11.2021, 18:31
İki CHP, üç HDP milletvekiline ilişkin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
Özel'in yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ile HDP Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın da fezlekeleri Karma Komisyona sevk edildi.
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