5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kaplan bölgesinde 1, Barış Pınarı bölgesinde ise taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Güncel 28.02.2022, 12:05
Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütü PKK/YPG'ye operasyonlar aralıksız sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kaplan bölgesinde 1, Barış Pınarı bölgesinde ise 4 olmak üzere toplam 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
"Mücadelemiz sürüyor!"
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Mücadelemiz sürüyor! Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirilirken, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist de ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi."
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