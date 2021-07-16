banner39

5 sene önce olduğu gibi minarelerden yine selalar yükseldi

Türkiye'de 15 Temmuz darbesine direnişin sembollerinden biri olan sela, bu gece saat 00.13'te Türkiye genelindeki 90 bin camide okundu.

Güncel 16.07.2021, 00:40 16.07.2021, 00:44
5 sene önce olduğu gibi minarelerden yine selalar yükseldi

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, Türkiye genelindeki 90 bin camiden yeniden yükseldi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, 81 ildeki 90 bin camide tekrar okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen program çerçevesinde, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında millete birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelindeki tüm camilerden aynı anda yeniden yükseldi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak.

Kaynak: AA
banner53
#15 temmuz #sela #cami
Yorumlar (0)
26
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?