5 terörist daha etkisiz halde
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Güncel 07.09.2022, 11:05
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.
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