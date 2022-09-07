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5 terörist daha etkisiz halde

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Güncel 07.09.2022, 11:05
5 terörist daha etkisiz halde

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

#terörist
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