banner39

5 terörist daha etkisiz halde

MSB açıklamasında, "Çocuk katillerine hak ettikleri cezayı vermeye devam ediyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan, 5 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

Güncel 29.11.2022, 13:39
5 terörist daha etkisiz halde

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Çocuk katillerine hak ettikleri cezayı vermeye devam ediyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan, 5 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

#terörist
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?