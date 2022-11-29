5 terörist daha etkisiz halde
MSB açıklamasında, "Çocuk katillerine hak ettikleri cezayı vermeye devam ediyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan, 5 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
Güncel 29.11.2022, 13:39
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Çocuk katillerine hak ettikleri cezayı vermeye devam ediyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan, 5 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Günün Anketi Tümü