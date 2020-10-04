50 kilo metamfetamini kargoyla göndermeye kalktılar

İstanbul Beyoğlu'nda bir kargo şirketi üzerinden yurt dışına gönderilmeye çalışılan 50 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Ekim'de Beyoğlu'nda faaliyet gösteren bir kargo şirketi üzerinden yurtdışına uyuşturucu madde gönderileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Polis, dedektör köpek ile kargo şirketinde arama yaptı.
Yapılan aramada bornoz, havlu ve kumaşlara emdirilmiş halde toplam ağırlığı 50 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi.
Polisin paketi kargoya veren şüphelileri yakalamak için çalışmasının sürdüğü bildirildi.
Kaynak: AA