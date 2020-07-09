500 bin TL’ye kadar ödülle aranan Gri Liste’deki terörist etkisiz hale getirildi

Van'ın Çatak kırsalında 28 Haziran'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Gri Liste'deki Musa Bulan olduğu belirlendi.
Kaynak: AAGüncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2020, 15:34
Van'ın Çatak kırsalında 28 Haziran'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Gri Liste'deki Musa Bulan olduğu belirlendi
Van'ın Çatak kırsalında 28 Haziran'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Gri Liste'deki Musa Bulan olduğu belirlendi.
Kaynak: AAGüncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2020, 15:34