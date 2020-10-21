56548 no'lu Kara Tren: Marmaraydan bir tarih geçti!

21-24 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek #TürkDemiryoluZirvesi dünya çapında uzmanların katılımıyla Sirkeci Garı’nda. Çarşamba 14.00’te “Demiryolu Reformu” konuşulacak.

56548 no'lu “Kara Tren”, Türkiye’nin Demiryolu Reformu’nu onurlandırmak için onlarca yıl hizmet ettiği Anadolu topraklarından sonra ilk kez Avrupa’ya yolculuk yaptı.

Tarihte Bugün

21 Ekim1897 Hindistanlı Müslüman gazeteci Muhammed İnşallah, İngiltere’nin Arabistan Demiryolu Projesi’nden haberdar oldu. Hintli gazeteci, Osmanlı Devleti’nin gerçekleştireceği ve finansmanını tüm Müslümanların sağlayacağı Şam-Medine-Mekke Demiryolu fikrini İslami gazetelerde ortaya atarak Hicaz Demiryolu fikrinin kamuoyunda yayılmasını sağladı.

Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020, 09:42