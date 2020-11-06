6 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayısı ne kadar oldu?

Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 241 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 436 kişiye hastalık tanısı konuldu, 83 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 654 oldu, son 24 saatte 1914 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 334 bin 293'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 2 bin 436 hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor." dedi.

Koca, "Sağlık hizmetinde bir güçlük yaşamamak için sağlık çalışanlarımıza dinlenecek zaman tanımalıyız. Bu ancak tedbirlere birlikte uymakla mümkün." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2020, 19:19