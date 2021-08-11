banner39

6 terörist daha teslim oldu

PKK'nın eylemlerine katılmak istemeyen 6 örgüt üyesi daha ikna çalışmaları neticesinde teslim oldu.

Güncel 11.08.2021, 18:27
6 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 6 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri belirtildi.

Açıklamada, sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 2021'de teslim olan örgüt mensubu sayısının 126'ya yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: AA
banner53
#pkk #terörist #ikna
Yorumlar (0)
30
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?