600 milyon veri üzerinden FETÖ bağlantıları tespit edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün kripto yapılanmasının tespitine yönelik yürütülen ankesör soruşturmalarını derinleştirecek yeni bir yöntem geliştirdi. Daha önce ardışık aramalar yapan ankesörlü telefonlar üzerinden binlerce kripto FETÖ’cüye ulaşan savcılık, şimdi de aramalarda kullanılan kartların hafızaları incelemeye aldı. Operasyonlara yeni bir boyut kazandıracak gelişmeyle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyet içerisinde tespit edilemeyen kripto FETÖ’cüler deşifre edilecek ve yeni gözaltı dalgaları yaşanacak.

KARTLAR ELE VERDİ

FETÖ’nün mahrem imamlarının TSK içerisindeki örgüt üyeleriyle sabit hat üzerinden iletişime geçmesinin yanı sıra, ankesörlü telefonlarla aynı kart üzerinden de kendilerine bağlı FETÖ’cüleri aradığı ortaya kondu. Tespit üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, ülke genelinde ankesörlü telefonlarda kullanılan kartları mercek altına aldı. Savcılığın yaptığı ilk incelemede sadece İstanbul’da sabit hatlarla iletişimi olmayan ve aynı zamanda FETÖ iltisaklı tespit edilememiş bine yakın askerin ankesörlü telefon kartları kullanılarak arandığı ortaya çıkarıldı.

600 MİLYON VERİ

Ankesör soruşturmaları başladığında sadece aranılan telefon ve hat üzerinde yapılan incelemelerle FETÖ iltisaklı ve üyeliği tespit edilirken, savcılığın yeni yöntemi ile aynı arama kartı üzerinden farklı ankesörlü telefonlarla aranan FETÖ’cülerin izlerine de rastlandı. Bu gelişmenin ardından ülke genelinde kullanılan ve kullanılmış olan ankesörlü telefon arama kartlarının HTS kayıtları istendi. Milli İstihbarat Başkanlığı (MİT) ile koordineli yürütülen çalışmalarda 90 bin ankesörlü telefondan elde edilen 600 milyon kart verisi titizlikle inceleme altına alındı.

GİZLİ YAPIYA KART DARBESİ

Ankesörlü telefon kartlarının sadece mahrem imamlar tarafından kullanıldığını tespit eden savcılık, aynı kartla farklı telefon kulübelerinden TSK’daki FETÖ’cülerin arandığını belirledi. Mahrem imamlar daha önceden sorumluluklarında bulunan FETÖ’cüleri aynı ankesörlü telefonlardan arıyorlar ve kolaylıkla tespit ediliyorlardı. Geliştirilen yeni yöntem ve ankesörlü kartlarla arama kayıtlarının tespit edilmesiyle mahrem imamların farklı ankesörlü telefonlar kullansa da aynı kart kullanmaları nedeniyle tespitinin yapılması ve gizli kalan yapının deşifre edileceği öğrenildi.

ARDIŞIK ARAMA

Savcılığın geliştirdiği yeni yöntemle ankesörlü telefon veri havuzunda bulunmayan FETÖ üyeleri tek tek ortaya çıkarılmaya başlandı. Soruşturmada TSK’da ve Polis Akademisinde eğitim görürken üniversitelere geçiş yapan FETÖ’cülerden bazılarının aynı ankesörlü telefon kartı üzerinden onlarca farklı telefon kulübesinden arandığı tespit edildi. Savcılık kartların incelenmesi sonucunda aynı ankesör kartından aranan FETÖ’cülerin farklı cihazlardan aransa bile ardışık arandığını belirleyerek soruşturmanın kripto yapıyı deşifre etmedeki önemini ortaya koydu.

Yeni Şafak