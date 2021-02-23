615 bin savunmasız insana sağlık hizmeti

Dünya Doktorları Derneği (DDD), 2017 yılından bu yana toplam 615 bin muhtaç ve savunmasız insana sağlık hizmeti ulaştırdı. Suriye’deki insani krizin ardından düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’ndan sonra bölgedeki faaliyetlerine hız veren DDD, 145 bini yurt içinde, 470 bini Suriye’de olmak üzere toplam 615 bin Suriyeli insana sağlık hizmeti götürdü.

İnsani yaşam koşullarını iyileştirmek için çalıştıklarını söyleyen Dünya Doktorları Derneği Başkanı Hakan Bilgin, “Suriye’de 60 bini İdlib, 400 bini Afrin’de olmak üzere toplam 460 bin mülteciye birinci basamak sağlık hizmeti sağladık. Ayrıca Suriye’de 6 bini İdlib’te, 4 bini Afrin’de olmak üzere toplam 10 bin mülteciye de ruh sağlığı ve psikososyal destek alanlarında hizmet verdik” şeklinde konuştu.

Suriye’de Covid-19 testi için eğitimler

T.C. Hatay Valiliği’nin izniyle, Hatay İl Sağlık Müdürlüğü’nce Suriye’de görev yapan personeline PCR testlerinin kullanımı ve Covid-19 pandemisiyle mücadelede gerekli eğitimlerin verildiğini belirten Bilgin, ‘‘Toplumların en savunmasız kesimlerinden olan mülteciler ve sığınmacılar, pandemiye karşı çok korunmasız durumdalar. Dünya Doktorları olarak, biz bu insanların Covid-19 aşılarına ve tedavilerine erişebilmeleri için özel tedbirler geliştirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz’’ dedi.

Evsizlerin, göçmenlerin, mültecilerin, özellikle kamplarda yaşayanlar ile yerinden edilmiş nüfusların ve birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimde güçlük çekenlerin, Covid-19 teşhis ve tedavi hizmetlerine ve aşılarına erişimlerinin kolaylaştırılması gerektiğini belirten Bilgin, ‘‘Korunma olanakları çok kısıtlı olan bu insanlar, pandeminin yayılmasında en büyük risk gruplarının başında geliyor. Suriye’de görev yapan hemşire ve doktorlarımızın Covid-19 konusunda aldıkları eğitim sayesinde, laboratuvara numune gönderme süreçleri kolaylaştı ve hızlanmış oldu. Yine bölgede verilen eğitimler ile bulaşın engellenmesine ve azaltılmasına yönelik bilgilendirme çalışmaları devam etmektedir” diye konuştu.

Türkiye’ye gelmelerine gerek kalmıyor

Uluslararası bağışlar ve resmi ulusal destekler ile Suriyelilerin kendi topraklarında sağlık hizmeti alabildiğine dikkat çeken Bilgin, “Bu sayede başta sınır illerimiz olmak üzere Türkiye’deki hastanelerin yoğunluklarının azalmasına katkı sağlıyoruz. Yaptığımız faaliyetler sonucunda, savaş mağduru Suriyeli topluluklar, Türkiye’ye girmelerine gerek kalmadan kendi topraklarında sağlık hizmeti alabiliyor” diye konuştu.

Dünya Doktorları Derneği, Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak Türkiye’de ve Suriye’de mülteci ve sığınmacılara yardımcı oluyor. Dernek ayrıca İstanbul, İzmir ve Hatay’da Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek Merkezlerinin yanı sıra bölgede ateşkesin tesisi, gözetim ve devamının sağlanması, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve yerlerinden edilen nüfusun evlerine dönmesi için uygun şartların oluşturulması amacıyla Zeytin Dalı Harekatı sonrası oluşturulmuş İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde birinci basamak sağlık hizmetleri ve psikososyal destek hizmetleri faaliyetlerini yürütüyor.

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